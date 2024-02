O tetracampeão mundial de boxe Acelino "Popó" Freitas irá enfrentar o bodybuilder Kléber "Bambam" em uma das lutas do Fight Music Show, evento que está marcado para o dia 24 de fevereiro, no Vibra, em São Paulo. Em um primeiro momento, o embate entre um ex-profissional e um amador, pelo menos no mundo das lutas, causa espanto. Qual a motivação de Popó e Bambam ao entrarem no ringue?