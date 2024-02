O Fight Music Show (FMS) é um sucesso desde o início de 2022 e terá sua quarta edição no dia 24 de fevereiro. Isso porque no dia 30 de janeiro daquele ano o humorista Whindersson Nunes e o boxeador Acelino "Popó" Freitas fizeram a luta principal do primeiro evento da história da organização. O Music Park BC, em Balneário Camboriú, recebeu quase 3 mil pessoas. Na ocasião, o duelo entre as duas personalidades terminou empatado.