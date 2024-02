A porrada vai cantar! Este é o lema do Fight Music Show 4, que acontece no próximo dia 24 de fevereiro. O evento será realizado no Vibra São Paulo, que é uma casa de espetáculos da capital paulista. A luta principal ficará por conta do tetracampeão mundial de boxe Acelino "Popó" Freitas e do ex- BBB, bodybuilder e influenciador digital Kléber "Bambam".