Nesta sexta-feira (23), o tetracampeão mundial de boxe Acelino "Popó" Freitas e o bodybuilder Kléber "Bambam", que protagonizam a luta do card principal do Fight Music Show 4, tiveram a pesagem oficial. A luta entre ambos ocorre neste sábado (24) no Vibra, em São Paulo, e tem sido aguardada por fãs nas últimas semanas.