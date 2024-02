Nesta quinta-feira (22), ocorreu um treino aberto de preparação dos lutadores que participarão do Fight Music Show 4, previsto para o próximo sábado (24), em São Paulo. As estrelas do evento, Popó Freitas e Kleber Bambam, estiveram presentes na demonstração e o ex-BBB, segundo reportagem do Ge.globo, aproveitou para provocar o adversário.