Antes de Popó x Bambam e Nego do Borel x MC Gui finalmente acertarem as contas no Fight Music Show 4, a terceira luta mais importante da noite também merece destaque no evento do próximo sábado (24). Conhecido nacionalmente ao interpretar o personagem Daniel Zapata na novela Carrossel, o ator Thomaz Costa estreia no evento diante de Luiz Otávio Mesquita, filho do apresentador Otávio Mesquita.