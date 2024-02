No Super Bowl LVIII deste domingo (11), no Allegiant Stadium, em Las Vegas, Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers vão se enfrentar, a partir das 20h30min, para decidir o campeão da temporada 2023/2024 da NFL. Esse jogo terá um duelo de quarterbacks que buscam fazer história, cada um à sua maneira. De um lado estará Patrick Mahomes e do outro, Brock Purdy.