Que o futebol é o esporte mais popular do Brasil, todo mundo sabe. No entanto, com o passar dos anos, outras modalidades começaram a conquistar o carinho de torcedores brasileiros. É o caso do futebol americano, que vem conquistando novos fãs a cada ano. Aproveitando o momento favorável, a NFL, principal liga da modalidade no mundo, irá realizar um jogo no País, em 6 de setembro. O palco do histórico evento será o estádio do Corinthians, em São Paulo.