Em jogo movimentado, a Inter de Limeira conquistou sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Paulista. No encerramento da sexta rodada, o time de Limeira contou com o gol de Quirino, já no estourar do relógio, para vencer o Guarani por 1 a 0, no Brinco de Ouro da Princesa. O resultado marca o fim de um tabu de 25 anos dos limeirenses sem vencer o rival em Campinas.