Com dois gols de Hulk, o Atlético-MG se reabilitou no Campeonato Mineiro, após perder para o Cruzeiro, ao derrotar o Athletic por 2 a 0, nesta quinta-feira, no Estádio Joaquim Portugal, pela quarta rodada. O duelo ganhou em rivalidade após o prefeito de São João del Rei, Nivaldo Andrade, chamar o Atlético de "vergonha de Minas" e pegar no pé do atacante.