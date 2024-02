O futebol pode ter um novo método de punição em sua disputa. Um cartão azul será introduzido na modalidade profissional para punir lances antidesportivos dentro das partidas. Segundo o jornal inglês The Telegraph, os protocolos para essa novidade serão anunciados nesta sexta-feira (9) pela International Football Association Board (Ifab). No entanto, o novo método de punição passará por uma votação para saber se entrará mesmo em vigor ou não apenas no congresso anual da entidade, que ocorre em março.