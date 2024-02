Na sua volta ao Maracanã, palco da conquista histórica da Copa Libertadores, o Fluminense esperava brindar a sua torcida com uma grande vitória. Mas quase acabou frustrando o torcedor, ao sofrer para vencer por 1 a 0 o Sampaio Corrêa, nesta quinta-feira, pela sétima rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca. Cano marcou o gol da vitória aos 29 minutos do segundo tempo.