A jovem Livia Gabriele da Silva Matos, de 19 anos, morreu por conta de um ruptura na região genital. A informação foi divulgada pelo G1 nesta quinta-feira (1º). A vítima foi levada a um pronto-socorro de Tatuapé, na zona leste de São Paulo, após desmaiar durante relação com o jogador Dimas Cândido de Oliveira Filho, do sub-20 do Corinthians. O óbito ocorreu na terça-feira (30).