A Polícia Civil de São Paulo está investigando a morte de uma jovem de 19 anos, após encontro com o jogador do sub-20 do Corinthians, Dimas Cândido de Oliveira Filho, na noite desta terça-feira (30), no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo. Em nota, o clube paulista informou que "está ciente dos acontecimentos que envolveram um de seus atletas da base, aguarda a investigação dos fatos e está à disposição para colaborar com as autoridades".