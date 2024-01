Vinícius Júnior voltou a ser alvo de racismo em dia de clássico. Antes do início da partida entre Real Madrid e Atlético de Madrid, nesta quinta (18), pelas oitavas de final da Copa do Rei, um grupo de torcedores do Atleti cantaram "Vinícius é um macaco" nas redondezas do Metropolitano, conforme mostrado em vídeo gravado e divulgado pelo site The Athletic.