Em uma data emblemática para a luta antirracista, na qual Vinicius Jr promete não medir esforços, o atleta, mais uma vez, realizou ações e fortaleceu seu posicionamento e sua responsabilidade social. No Dia da Consciência Negra, o atacante do Real Madrid deu à luz ao combate ao racismo com outdoors e mídias espalhadas Brasil afora com a frase: "Racismo, não finja que não vê".