O ano recomeçou, os estaduais se aproximam e, em breve, todos os principais times do futebol brasileiro estarão com a pré-temporada em andamento. Porém, o mercado da bola segue em ritmo de feriadão. Até o momento, os clubes brasileiros da Série A, e o Santos, gigante rebaixado no ano anterior, anunciaram oficialmente ao menos 55 reforços. No meio da lista, há quem tenha divulgado somente um ou dois nomes e outros, como é o caso de Atlético-GO, Bragantino e Cuiabá, por exemplo, que não lançaram nenhum, nem em sites, nem em redes sociais.