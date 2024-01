A Superliga masculina de vôlei tem um novo líder. No duelo entre as duas equipes de melhor campanha da competição, o São José-SP derrotou o Sada Cruzeiro-MG por 3 a 2, parciais de 25/15, 18/25, 20/25, 25/15 e 15/12, após 2h34min de partida disputada em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, e agora tem 28 pontos contra 27 do rival.