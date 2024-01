Com o retorno de Carol Gattaz ao time titular, o Minas Tênis Clube derrotou o São Caetano, na noite de quarta-feira (10), por 3 a 1 (25/20, 25/15, 23/25 e 25/23) e assumiu a vice-liderança da fase classificatória da Superliga feminina de vôlei com 24 pontos, três atrás do líder Sesc RJ Flamengo.