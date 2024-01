Com um ótimo desempenho no terceiro quarto, o Sesi Franca venceu o duelo paulista na noite de quarta-feira (10) contra o Paulistano por 98 a 76 e se consolidou na vice-liderança da fase classificatória do Novo Basquete Brasil. Agora, o atual bicampeão soma 16 vitórias em 20 jogos. A liderança é do Flamengo, com 13 triunfos em igual número de partidas.