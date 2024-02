A estreia do Palmeiras no Paulistão não foi como os torcedores esperavam. O time de Abel Ferreira jogou mal, especialmente no primeiro tempo, foi castigado com um gol no último minuto e empatou por 1 a 1 com o Novorizontino, neste domingo (21), no estádio Jorge Ismael de Biasi. Raphael Veiga, de cabeça, marcou para o time alviverde, enquanto Willian Farias balançou as redes para os donos da casa.