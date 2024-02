O Fluminense venceu a Portuguesa-RJ por 2 a 1, neste domingo (21), pela segunda rodada do Campeonato Carioca, no estádio Moça Bonita, em Bangu, no Rio de Janeiro. Com destaque para o jovem Isaac, o time comandado pelo auxiliar técnico Marcão conquistou a primeira vitória na busca pelo tricampeonato carioca. Com o resultado, o campeão da América sobe para quatro pontos e fica em segundo lugar, atrás do Botafogo, que tem seis. A Portuguesa é a sétima colocada, com três pontos.