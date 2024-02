O Botafogo precisou de apenas três minutos para marcar contra o Bangu neste sábado (20) no Engenhão e voltou a balançar as redes nos acréscimos do segundo tempo. Com o 2 a 0, pela segunda rodada da Taça Guanabara, primeira fase do Campeonato Carioca, o Alvinegro lidera o Estadual com duas vitórias em dois jogos.