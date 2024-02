Luis Suarez fez sua estreia com a camisa do Inter Miami. Em jogo encerrado no começo da madrugada deste sábado (20), o ex-camisa 9 do Grêmio esteve em campo nos primeiros 45 minutos do empate sem gols contra a seleção de El Salvador. A partida foi disputada no Estádio Cuscatlán, em San Salvador. Messi também jogou apenas o primeiro tempo do confronto.