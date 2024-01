A boa campanha da brasileira Laura Pigossi na chave de duplas do WTA 125 de Canberra, na Austrália, foi encerrada nesta sexta-feira (5) com uma derrota nas semifinais. Ao lado da filipina Alexandra Eala, a paulista perdeu para as australianas Kaylah McPhee e Astra Sharma em sets diretos, parciais de 7/6 (1) e 6/3, após 1h29min de partida.