Um dos mais experientes jogadores do circuito, o búlgaro Grigor Dimitrov convivia com um incômodo jejum. Desde 19 de novembro de 2017, quando derrotou o belga David Goffin e conquistou o ATP Finals, em Londres, o tenista de 32 anos não se sagrava campeão de um torneio, apesar de ter disputado três finais no período.