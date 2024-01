O esporte perdeu Zagallo. Aos 92 anos, o Velho Lobo parte em um momento em que o futebol brasileiro protagoniza um vexame atrás do outro dentro e fora de campo. Alguém que protagonizou tantas conquistas e nos deu tantas alegrias pode até mesmo partido triste com o que estão fazendo com a "Amarelinha", forma carinhosa como ele se referia à camisa de nossa seleção.