Os primeiros episódios animadores do retorno de Rafael Nadal às quadras, após um ano recuperando-se de lesão, foram sucedidos por frustração e dúvidas, a principal delas quanto à participação do ex-número 1 do mundo no Aberto da Austrália. Após vencer suas duas primeiras partidas do Torneio de Brisbane, o espanhol de 37 anos foi eliminado por Jordan Thompson nas quartas de final, em jogo que durou 3h30 e no qual sentiu dores na coxa, perto do quadril, local do problema que o tirou de combate por praticamente toda a temporada 2023. Agora, não sabe se terá condições de jogar o Major australiano.