Atual campeão dos meio-pesados do UFC, o brasileiro Alex Poatan entrou em um debate público com sua ex-namorada, a alemã Merle Christine, ao afirmar que decidiu terminar o relacionamento depois de descobrir que ela era casada com outro homem. A declaração foi dada em entrevista ao canal do YouTube Full Send MMA e provocou respostas de Christine nas redes sociais, que desmentiu a afirmação. Poatan rebateu e ainda disse ter sido agredido pela ex.