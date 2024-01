Encabeçando a luta principal do primeiro evento do Ultimate do ano, no último sábado (13), em Las Vegas, o brasileiro Johnny Walker perdeu por nocaute para Magomed Ankalaev e teve interrompida uma sequência de três vitórias. Brunno Hulk, Jean silva e Nikolas Motta saíram com vitória, enquanto Felipe Bunes amargou outro revés na organização.