O Campeonato Carioca não conta com mais nenhum time com 100% de aproveitamento. Nesta quarta-feira, o Botafogo, único que poderia seguir com a marca nesta terceira rodada, foi superado pelo Boavista por 1 a 0 em jogo realizado no estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema. O único gol da partida foi marcado por Léo Sheldon, ainda no primeiro tempo.