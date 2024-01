Início de temporada não é o momento adequado para fazer análises derradeiras. Com jogadores ainda se recondicionando fisicamente, são raras as exibições capazes de receber nota 10. Mas chama a atenção a apatia do Palmeiras nos primeiros jogos do Paulistão. Nesta quarta-feira, falhas individuais atrapalharam e apenas as estrelas de Raphael Veiga e Rony foram capazes de impedir novo tropeço e garantiram a vitória por 3 a 2 sobre a Inter de Limeira no Allianz Parque.