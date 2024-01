Depois de estrear com vitória em uma virada épica contra a Inter de Limeira, por 3 a 2, a Portuguesa não teve a mesma sorte em seu primeiro jogo no estádio do Canindé no Paulistão de 2024. Nesta quarta-feira, acabou derrotada pelo placar de 2 a 1, diante do Red Bull Bragantino. Nathan Mendes e Eduardo Sasha fizeram os gols do visitante, ambos no primeiro tempo, e na etapa final, Henrique Dourado descontou, de pênalti.