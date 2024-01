O São Paulo fez uma partida fraca em Mirassol na noite desta terça-feira (24), pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Em que pese a força do time da casa, o conjunto tricolor poderia ter feito mais. Galoppo evitou a derrota. A anulação polêmica do segundo gol do argentino deixou margens para o time tricolor reclamar. No placar final, o 1 a 1 foi condizente com o que de fato apresentaram as duas equipes nos 90 minutos.