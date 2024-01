O Corinthians conheceu sua primeira derrota de 2024 nesta quarta-feira, ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Ituano, no Novelli Júnior, em Itu, em jogo da segunda rodada do Paulistão. O revés veio na sequência de um turbilhão de informações que geraram questionamento sobre a gestão do presidente Augusto Melo.