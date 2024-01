A próxima temporada será de duas grandes apostas para o Vitória, que está de volta à Série A do Brasileirão. Uma totalmente nova e a outra que tem rendido frutos ao clube. Em 2024, o time contará com o atacante Luan, ex-Grêmio, contratado por dois anos. Além disso, o clube baiano deve ampliar a parceria com o Fatal Model e concluir o processor de cedência do naming rights do Barradão para o site de acompanhantes.