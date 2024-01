A 43ª edição do Efipan teve o Argentinos Juniors como campeão de uma das principais competições de base do Brasil. O time da Argentina venceu o Defensor-URU na grande decisão pelo placar de 3 a 0. Os gols foram marcados por Alan Alcaraz, duas vezes, e Lisandro Zacaria. O primeiro foi o artilheiro do torneio sub-14.