O Esporte Clube Vitória, da Bahia, anunciou que o site de acompanhantes Fatal Model, atual patrocinador da agremiação, ofereceu R$ 200 milhões para mudar o nome do clube para Fatal Model Vitória. A verba será destinada a melhorias no departamento de futebol. O anúncio foi feito em uma publicação na conta oficial do clube no X (antigo Twitter).