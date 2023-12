Destaque do futebol argentino, o atacante Claudio Echeverri, do River Plate, está acertado com o Manchester City. A informação por divulgada por diferentes veículos da Inglaterra e da Argentina, como o jornal The Guardian e a emissora TyC Sports. O preço da transação, de acordo com as publicações, é de 25 milhões de euros (R$ 134 milhões), valor da multa rescisória do jogador de 17 anos com o clube de Buenos Aires.