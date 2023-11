A seleção brasileira está eliminada da Copa do Mundo Sub-17, disputada na Indonésia. Nesta sexta-feira (24), assim como fez o time principal nas Eliminatórias, os garotos canarinhos perderam para a Argentina na semifinal no Mundial. O placar foi mais elástico: 3 a 0. A partida ocorreu no Estádio Internacional de Jacarta.