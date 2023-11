O pai do atacante Rodrygo, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, utilizou as redes sociais para comentar sobre a confusão do seu filho com Messi, antes da partida entre Brasil e Argentina, no Maracanã. Na ocasião, o camisa 10 argentino foi em direção a Rodrygo, que conversava com De Paul, e chegou a segurar o brasileiro pelo pescoço. O bate-boca se repetiu no começo da partida.