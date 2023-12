A triatleta Luisa Baptista apresentou melhora hemodinâmica e respiratória, mas continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), na capital paulista. A atualização do estado de saúde da atleta olímpica foi feita por meio de novo boletim médico divulgado pelo HC no fim da tarde desta terça-feira (26).