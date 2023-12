A morte do Rei de Futebol completa um ano nesta sexta-feira (29) e o cemitério onde está o corpo de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, vem sendo visitado por diversos estrangeiros. Dos 7 mil visitantes que foram ao local desde maio, quando o espaço foi aberto para o público, parte importante é de turistas que não são brasileiros, de acordo com matéria de Ricardo Magatti, do Estadão.