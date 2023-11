Na reta final do Brasileirão, restando apenas três rodadas, a maioria dos torcedores não abre mão da calculadora para analisar o cenário em que seu clube irá ficar ao fim do Campeonato. Tanto na parte de cima da tabela quanto na parte de baixo, as disputas seguem empolgantes e é difícil de cravar a posição final de cada um desses times.