Coroando a bela campanha do hipismo brasileiro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, Stephan Barcha garantiu o ouro no hipismo saltos no Chile nesta sexta-feira (3). Montando no cavalo Chevaux Primavera Império Egpício, conquistou o título da prova individual. O país subiu ao pódio nas seis competições realizadas, com resultados inéditos no adestramento e no Concurso Completo de Equitação. No total, o país teve um ouro, três pratas e dois bronzes.