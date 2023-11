Escalado de última hora, o atacante brasileiro Rodrygo marcou duas vezes contra o Cádiz neste domingo (26) e garantiu a liderança provisória do Real Madrid no Campeonato Espanhol. Com vitória por 3 a 0, fora de casa, o time merengue tem 35 pontos após 14 rodadas. Com 34 pontos, o Girona enfrenta nesta segunda-feira o Athletic Bilbao e pode reassumir o topo da tabela.