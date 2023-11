A Roma venceu a Udinese por 3 a 1 neste domingo pela 13ª rodada do Campeonato Italiano e ganhou duas posições na tabela. Jogando no Estádio Olímpico, os comandados de José Mourinho viram a Udinese dificultar a partida após empate no segundo tempo, mas a qualidade individual falou mais alto e o time da capital confirmou a vitória.