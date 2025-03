Caio Bonfim é o 6º colocado nos 20 km da marcha atlética no GP da China

Vice-campeão olímpico nos 20 km da em Paris-2024, Caio Bonfim terminou na sexta colocação da prova neste sábado (1º) no GP da China , o primeiro meeting Ouro do Circuito Mundial de Marcha Atlética de 2025 , com a marca de 1h18min20seg no prova disputada em Taican, província de Jiangsu.

— Os atletas enfrentaram muito vento no peito. O Caio tomou a segunda falta a 2 km do fim e optou pela cautela. Mas o tempo foi excelente. Foi o primeiro não chinês na prova, e essa experiência da competição é muito importante. Vamos nos preparar porque a próxima vai ser em Portugal — afirmou o treinador, João Evangelista de Sena Bonfim.

Na Europa, o marchador brasiliense vai competir no Grande Prêmio Internacional de Rio Maior, no dia 12 de abril. Antes, porém, ele disputa a Copa Brasil de marcha atlética, no dia 9 de março, em São Paulo. Em sua primeira prova internacional da temporada 2025, Bonfim ficou em terceiro lugar nos 20 km no Campeonato Japonês, no dia 16 de fevereiro, melhorando o seu próprio recorde brasileiro (1h17min37seg).