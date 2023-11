Atual campeão, o Napoli venceu a Atalanta por 2 a 1, na estreia do técnico Walter Mazzari, neste sábado, em Bérgamo, pela 13ª rodada do Campeonato Italiano. O time do sul da Itália está na terceira colocação, com 24 pontos. A Atalanta aparece em sexto, com 20. A Inter de Milão está no topo da tabela, com 31, seguida pela Juventus, com 29. Os líderes do Italiano se enfrentam neste domingo, em Turim.