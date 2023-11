Após abatimento por ser expulso apenas alguns minutos depois de ter entrando em campo na derrota da seleção brasileira sobre a Argentina, por 1 a 0, no Maracanã, Joelinton deu a volta por cima ao marcar um gol e ser um dos destaques na vitória do Newcastle por 4 a 1 sobre o Chelsea, neste sábado, o St.James's Park, pela 13ª rodada do Campeonato Inglês.